[Aktualisierung 1.10., 14:00 Uhr, Ursache für Sperrung bekannt] Ein liegengebliebenes Fahrzeug zwischen zwei B10-Tunneln bei Annweiler hat am Dienstag kurzzeitig für einen Stau im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage mitteilt, habe das Auto in der Kurve zwischen Kostenfels- und Staufertunnel in Fahrtrichtung Landau gestanden. „Die Fahrzeuge hätten zum Umfahren des Hindernisses die Gegenfahrbahn nutzen müssen, was in der Kurve eine zu große Gefahrensituation darstellt“, teilt der LBM zum Grund für die Vollsperrung des Kostenfelstunnels ab 7.40 Uhr mit. Nach knapp einer Stunde war das Pannenfahrzeug abgeschleppt und der Verkehr konnte wieder ungehindert rollen.