Im Sommer soll der Bau der neuen Lkw-Parkplatz-Anlage an der B10 bei Wilgartswiesen beginnen. Dafür starten nun die Vorarbeiten. Von Montag, 14. Februar, bis Dienstag, 22. Februar, finden Rodungsarbeiten statt, und das Gelände wird auf Kampfmittel abgesucht, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern am Montag mitteilt. Dafür muss die Fahrspur der B10 Richtung Pirmasens eingezogen werden. Der Verkehr wird auf einer Länge von etwa 500 Metern je einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Zudem stehen Fällarbeiten an der K56 und am Zubringer von der K56 zur B10 an. Dort hat die ausführende Firma die Möglichkeit, im Gefahrenfall eine Ampel für einige Minuten beidseitig auf Rot zu schalten. Wenn die Gefahr behoben ist, wird der Verkehr wie gewohnt weiterlaufen.

Im ersten Bauabschnitt sollen ein Kreisverkehr auf der K56 und die dazugehörige Zufahrtsrampe von der B10 gebaut werden, im zweiten Bauabschnitt der eigentliche Lkw-Parkplatz. Der Kreisel ermöglicht, dass die Rastanlage aus beiden B10-Fahrtrichtungen angefahren werden kann und schafft zudem eine direkte Abfahrt von der B10 nach Hermersbergerhof. Die 3,6 Millionen Euro teure Anlage wird 30 Lkw-Stellplätze, sechs Bus-Stellplätze, die nachts für Lkw freigegeben werden, und 14 Pkw-Stellplätze haben. Zudem soll ein 200 Meter langer Längsparkstreifen angelegt werden, der weitere Laster aufnehmen kann. Es wird eine WC-Anlage und Sitzgelegenheiten geben. Die Anlage soll dazu dienen, die angespannte Parkplatzsituation für Brummifahrer zu entschärfen.