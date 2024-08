[Aktualisierung 7.8., 12:10 Uhr, Fahrbahn ist wieder frei] Ein Tanklaster hat am Dienstag, 6. August, gegen 19 Uhr auf der B10 bei Wilgartswiesen in Fahrtrichtung Pirmasens einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeiinspektion Dahn überfuhr der Fahrer eine auf der Fahrbahn liegende Metallplatte und mehrere Metallrohre. Diese Metallteile durchbohrten den Tank der Zugmaschine, wodurch etwa 180 Liter Dieselkraftstoff ausliefen. Zur Reinigung der Straße und zur Bergung des Fahrzeugs musste die rechte der beiden Fahrbahnen für einige Stunden gesperrt werden. Es wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich bei den Metallteilen um verlorene Ladung anderer Fahrzeuge handelt. Zeugen, die Hinweise zur verlorenen Ladung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dahn unter der Telefonnummer 06391 9160 zu melden.