[Aktualisiert 15.40 Uhr]Die B10 ist nach einem schweren Unfall zwischen den Abfahrten Birkweiler und Queichhambach in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, beidseitig haben sich Rückstaus gebildet. Nach Angaben der Polizei ist ein in Richtung Landau fahrender Mercedes GLC zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs gewesen. Bei einem Überholmanöver sei er in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, da die Polizei von einer Straßenverkehrsgefährdung ausgeht. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Bis dahin bleibt die B10 gesperrt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Gesamtschaden bei circa 200.000 Euro liegen. Die Polizei meldet es, sobald die Sperrung aufgehoben wird. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr, DRK und die Straßenmeisterei im Einsatz. Wie die Polizei ergänz, wird die Straße noch mindestens bis gegen 19 Uhr gesperrt bleiben, da die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden muss.