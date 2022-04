Am Samstag gegen 6.30 Uhr wich ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuges auf der B10 in Fahrtrichtung Landau kurz nach der Anschlussstelle Birkweiler einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Pannenfahrzeug aus. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei berichtet. Trotz kurzer Unterredung mit dem Autofahrer verließ der Lkw-Fahrer den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Lastzug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.