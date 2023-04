Am Dienstag gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf der B10 in Höhe der Abfahrt Wilgartswiesen in Fahrtrichtung Landau ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei informiert, übersah ein 78-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer die dort installierte Absperrung der Straßenmeisterei Dahn. Er überfuhr mit seinem Wagen zuerst einen Leitkegel und kollidierte im Anschluss mit dem dahinter befindlichen Absperranhänger. Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Absperranhänger ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Fahrer des Fiat wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, er trug von Aufprall aber keine Verletzungen davon.