Zu mehreren zusammenhängenden Auffahrunfällen kam es am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf der B10 bei Birkweiler in Fahrtrichtung Landau. Insgesamt sieben Fahrzeuge waren darin verwickelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Autofahrer leicht auf einen Motorrad aufgefahren, wie die Polizei Edenkoben berichtet. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Zweirad war jedoch nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau. Ein nachfolgender Autofahrer machte in Folge eine Gefahrenbremsung und fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Zwei weitere Autofahrer konnten rechtzeitig anhalten. Doch dem Fahrer eines dritten Autos dahinter reichte die Gefahrenbremsung nicht mehr aus und sein Auto schob die beiden vorausfahrenden Wagen aufeinander. Laut Polizei wurde bei dem Massenunfall glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt, sie hat Hautabschürfungen. Die B10 musste nicht gesperrt werden, aufgrund der Unfallaufnahme kam es jedoch zu einem Rückstau bis zur Anschlusstelle Godramstein. Neben dem Motorrad mussten auch drei der Pkw abgeschleppt werden.