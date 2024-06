Am Montag, 03.06.2024 gegen 18:17 Uhr kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit. Der 31-jährige französische Unfallverursacher sei zwischen den Anschlussstellen Godramstein und Birkweiler aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Das Auto war nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf ungefähr 38.000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die rechts Fahrspur für circa eine Stunde gesperrt werden.