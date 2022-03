Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw hat am Dienstagabend einen hohen Sachschaden und eine Fahrbahnsperrung verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhren zwei 45-jährige Lkw-Fahrer gegen 21 Uhr hintereinander auf der B10 in Fahrtrichtung Landau. Als der vorausfahrende Mann gut 100 Meter nach dem Staufertunnel verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte der nachfolgende LKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Aufprall. Aufgrund von Abschlepp- und Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn musste die B10 bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von 80.000 Euro.