Pendler und Anwohner aufgepasst: Die B 10 ist am Mittwoch einseitig gesperrt, und zwar zwischen der Anschlussstelle Annweiler-West/B 48 und der Anschlussstelle Birkweiler. Die Gegenrichtung bleibt befahrbar, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt. Die Sperrung beginnt um 7 Uhr. Der Teilabschnitt von Annweiler-West bis zur Anschlussstelle Queichheimbach bleibt bis Donnerstag, 5 Uhr, dicht. Der Teilabschnitt zwischen Queichhambach und Birkweiler wird bereits am Mittwoch um 20 Uhr wieder geöffnet. Der Verkehr wird großräumig von Annweiler über die B 48 (Waldhambach) und die L 509 (Eschbach, Wollmesheim) umgeleitet. Laut LBM muss eine Reihe kleinerer Schadstellen auf der Fahrbahn der B 10 vor Einsetzen des Winterfrosts saniert werden. Sonst würden sich über die kalten Monate größere und tiefere Schadstellen bilden. Die Sperrung dauert bis Donnerstagmorgen, da der Reparatur-Asphalt mehrere Stunden aushärten muss, bis Autos wieder darüber fahren können. Die Straßenmeisterei Annweiler wird die Zeit nutzen, um weitere Unterhaltungsarbeiten zu erledigen.