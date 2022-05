Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der B10 bei Birkweiler ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war eine 57 Jahre alte Autofahrerin einem Rettungswagen ausgewichen, der ihr aus Richtung Landau mit Blaulicht entgegenkam. Ein bislang unbekannter Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Vor Ort gab der Unbekannte an, dass er die Polizei verständigen werde. Stattdessen setzte er sich in sein Fahrzeug und machte sich aus dem Staub. Der Fahrer hatte kurze braune Haare, einen kurzen Bart, trug eine Brille und hatte ein schlankes Gesicht. Mehr ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06323 9550.