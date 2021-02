[Aktualisiert 10.45 Uhr] Weil er am Montag gegen 7.15 Uhr in einen Sekundeschlaf, verursachte ein 36 Jahre alter Autofahrer einen Unfall auf der B 10, der eine Vollsperrung zur Folge hatte. Laut Polizei kam der von der A 65 und geriet kurz vor der Ausfahrt LD-Godramstein auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Renault Clio einer 57-Jährigen. Eine 27-jährige Mini-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Renault auf. Während der Unfallverursacher Verletzungen an Händen und im Gesicht erlitt, kam die 57-Jährige mit schweren Brüchen in ein Krankenhaus. Auch die Mini-Fahrerin kam vorsorglich in ärztliche Behandlung.

Die Polizei beziffert den Schaden auf über 30.000 Euro. Die B 10 wurde für Bergungs- und für Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.