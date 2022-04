Am Freitag gegen 9.30 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw auf der B10, wie die Polizei informiert. Eine 58-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin wollte bei Birkweiler nach links auf die B10 in Richtung Annweiler auffahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Laster, der auf der B10 Richtung Landau unterwegs war. Glücklicherweise wurde die Frau aufgrund der ausgelösten Airbags nur leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde im Frontbereich total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch der Lkw wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Es kam während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.