Mehrere Naturschutz- und Umweltverbände – darunter Naturschutzbund (NABU) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) – haben sich in einem gemeinsamen Brief an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt. Sie befürchten demnach, dass der geplante Ausbau der B10 in der Südwestpfalz den Status des Pfälzerwalds als Biosphärenreservat gefährdet. Während das rheinland-pfälzische Umweltministerium darum bemüht sei, den Vorgaben der UNESCO für den Erhalt des Biosphärenstatus im Hinblick auf den Ausbau der Windenergie gerecht zu werden, sei bei dem Verkehrsministerium beim B10-Ausbau keine Rücksichtnahme zu erkennen, schreiben die Verbände. Ministerpräsidentin Dreyer werde deshalb aufgefordert, zwischen den beiden Stellen zu vermitteln. Das Schreiben der Verbände sei eingegangen, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. „Wir haben die betroffenen Ressorts dazu um Stellungnahme gebeten“, so die Pressestelle auf Anfrage.