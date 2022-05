Der Kreis Südliche Weinstraße stellt sich hinter den Wunsch der Anrainerkommunen für den Ausbau des B10-Tunnelabschnitts. Der Kreisausschuss übte am Montagnachmittag massiv Kritik an der Bewertung der Straßenplaner. Hat der LBM-Favorit zu unrecht am besten abgeschnitten? Mehr dazu erfahren Sie im ausführlichen Artikel.