Der nächste Schritt für den geplanten vierspurigen Ausbau des B10-Tunnelabschnitts bei Annweiler ist getan. Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium hat ein Raumordnungsverfahren für den Abschnitt zwischen dem Wellbachtal und Queichhambach beantragt. Nun werden die zehn möglichen Ausbauvarianten und ihre Auswirkungen auf Raum und Umwelt geprüft. Auch die Meinung der Anrainerkommunen und anderer Interessensträger wird gehört. Im November 2021 hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer seine Bewertung der Varianten vorgelegt. Demnach liegen seine Vorzugsvariante – eine Tunnelstrecke weitgehend parallel zur bisherigen – und ein zweispuriger Basistunnel mit Trog bei Queichhambach vorne. Die Wunschlösung der Anrainer – ein vierspuriger Basistunnel mit Trog bei Queichhambach – war weit abgeschlagen. Das Raumordnungsverfahren dauert in der Regel ein Jahr. Danach folgen die Detailplanung und die Verfahren, um Baurecht für die Strecke zu erhalten.

Baurecht liegt jetzt für den Kreisel an der Zufahrt der Schuhmeile in Hauenstein vor. Für rund 1,5 Millionen Euro soll dort die Kreuzungssituation im Bereich der Pirmasenser Straße und der alten B10 entschärft werden. Der Bau könnte noch in diesem Jahr beginnen. Im Bereich der neuen Bahnbrücke über die B10 bei Hinterweidenthal laufen bis Ende Februar die Arbeiten, um den drei- an den vierspurigen Bereich der B10 anzubinden.

