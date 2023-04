Unesco-Vertreter sollen sich zu Pfälzerwald bekennen

Umweltschützer machen Druck: Bei einem Festakt in Annweiler wollen sie die versammelte Prominenz und Unesco-Vertreter dazu drängen, sich endlich gegen den vierspurigen B10-Ausbau zu stellen. Nur Sorgen zu äußern, sei zu wenig. Die Frage ist, wie frei sich das neue deutsche Unesco-Komitee äußern kann.

Ampelschaltung ändern?

Was Leser ärgert: Um den südlichen Ring zu entlasten, könnte man mehr Leute an einer Kreuzung im Westen abbiegen lassen

Einbrecher stehlen Modelleisenbahn aus Brandruine

Der Wohnhausbrand in Hochstadt ist für die Betroffenen ohnehin eine Katastrophe. Doch die Eigentümerin berichtet am Tag danach vom Unfassbaren: Über Nacht sind Einbrecher in die Ruine eingestiegen und haben Beute gemacht. Vor allem der ideelle Schaden ist hoch.

Feier zur Freigabe der Südumgehung nach Ostern

Die Bauarbeiten an der Umgehungsstraße haben nach jahrzehntelangen Diskussionen und Planungen zwar länger gedauert als geplant, aber nun ist es soweit.

Unfall mit menschlichem Ausgang

Gute Nachricht: Über einen unschönen Morgen in Bellheim können zwei ukrainische Flüchtlingsfrauen heute nur noch lachen. Denn eine missliche Geschichte nimmt nicht nur eine, sondern gleich zwei positive Wendungen.