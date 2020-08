An der B10 bei Landau wird schon seit Wochen gearbeitet – jetzt muss die Bundesstraße bei Landau am Wochenende voll gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Sperrung beginnt am Samstag, 8. August, um 6 Uhr und endet Tag darauf um 18 Uhr.

Als Grund für die Vollsperrung nennt der LBM die Änderung der Baustellenführung für die nächste Bauphase an der Anschlussstelle Landau-Nord. Die Vollsperrung sei nötig, damit weder Verkehrsteilnehmer noch Arbeiter während der Arbeiten verletzt werden. Im Anschluss können die neuen Rampen befahren werden. Der Verkehr auf der B10 wird dann um etwa eine Fahrspurbreite nach Norden auf der B10 geleitet. „Die bestehenden Rampen von der B10 kommend nach Landau und von Landau zur A65 werden in dieser Bauphase abgehängt, sodass die südliche B10 um eine Auffahrtsspur verbreitert werden kann“, heißt es.