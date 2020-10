In die Leitplanke einer Abfahrt auf der B 9 bei Ludwigshafen ist ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntagabend gefahren. Laut Polizeibericht wollte der Weinheimer gegen 20.40 Uhr von der B 9 auf die A6 in Richtung Mannheim auffahren. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und landete in der Leitplanke der Abfahrt, die von der A6 auf die B9 in Richtung Worms führt. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Laut Polizei dürfte an dem Fiat Totalschaden entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.