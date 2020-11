Auf der Bundesstraße 48 im Raum Münchweiler ist am Samstag für Autofahrer Vorsicht geboten. Wegen einer Drückjagd müsse dort mitunter mit Menschen oder Hunden auf der Fahrbahn gerechnet werden, wie die zuständige Jagdpächterin mitteilt. Betroffen sei der Bereich zwischen der Abfahrt nach Kaiserslautern sowie, an Münchweiler vorbei, bis zu Abfahrt in Richtung Sembach, und zwar in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.