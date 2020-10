Bei einem Unfall auf der B 37 wurden am Sonntagnachmittag drei Personen leicht verletzt. Laut Polizeibericht fuhr ein 21-Jähriger in seinem Hyundai an die Kreuzung zwischen der B 37 und der Altenbacher Straße heran und erkannte nicht, dass sich der Verkehr staute. Er konnte einen Zusammenstoß mit einem stehenden Audi nicht verhindern und schob diesen nach rechts in den Graben. Anschließend kollidierte er noch mit einem Mazda, der auf der Linksabbiegerspur stand. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und die Beifahrerin im Hyundai sowie die Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Laut Polizei entstand an den Autos ein Gesamtschaden von etwa 31.000 Euro. Der Hyundai und der Audi mussten abgeschleppt werden.