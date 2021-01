Die B 272 ist aktuell gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 13 Uhr zu einem Lkw-Unfall auf der Bundesstraße zwischen Hochstadt und Essingen in Fahrtrichtung Landau. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist der Lasterfahrer, wohl weil er zu schnell unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Die Bergung wird sich laut Polizei noch bis mindestens 19 Uhr hinziehen. An dem Unfall war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Verletzt wurde niemand. Wir berichten nach.