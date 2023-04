Weil es an der Einmündung der B 271 bei Asselheim in der Vergangenheit häufig zu Unfällen gekommen ist, soll sie umgebaut werden. Der Landesbetrieb Mobilität Speyer will den Unfallschwerpunkt entschärfen, indem an der Abzweigung der B 271 auf die L 516 in Richtung Asselheim ein 90-Grad-Winkel geschaffen wird. „Dadurch sind die von der B 271 abbiegenden Fahrzeuge gezwungen, stark abzubremsen, wodurch auch zwangsläufig der Verkehr dahinter langsamer werden muss“, heißt es vom LBM auf Nachfrage. Die Arbeiten starten am kommenden Montag. Der Umbau erfolgt unter Teilsperrung und wird voraussichtlich zwei Wochen andauern, wenn das Wetter mitspielt. Es wird eine mobile Ampel aufgestellt.