Da waren es nur noch fünf: Thomas Kürwitz, Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Kaiserslautern, hat am Freitag seine Kandidatur zurückgezogen. Kürwitz, der von FDP und Freien Wählern unterstützt wird und auch bei der Oberbürgermeister-Wahl im Februar im Rennen war, schätzt nach eigenen Worten die Wahrscheinlichkeit, die Wahl zu gewinnen, als „sehr gering“ ein. „Es ist uns nicht gelungen, die Unterstützung einer der großen Parteien zu gewinnen“, sagte er der RHEINPFALZ. Er habe eher den Eindruck, dass er „zum Spielball der Parteien geworden“ sei, die dadurch die Chancen ihrer Kandidaten erhöhen wollten. „Dies ist genau der Politikstil, den ich ablehne und an dem ich mich nicht beteiligen werde.“ Im Vorfeld der am Montag anstehenden Wahl habe sich bei ihm der Eindruck verfestigt, dass „die Interessen der Parteien über den Interessen der Bürgerinnen und Bürger stehen“, so Kürwitz. Weiterhin im Rennen um das zweithöchste Amt der Stadtverwaltung sind Matthias Moritz (SPD), Manfred Schulz (CDU), Lea Siegfried (Grüne) sowie die beiden unabhängig antretenden Ilona Benz und Nico Welsch.