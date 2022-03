Harald Löffler (CDU) und Silke Schmitt-Makdice (SPD) ziehen in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ein. Der CDU-Kandidat aus Harthausen holte im ersten Wahlgang am Sonntag 34,9 Prozent der Stimmen. Die SPD-Kandidatin aus Hanhofen erreichte 27,2 Prozent. Der Römerberger Matthias Hoffmann (Grüne) belegt den dritten Platz mit 22,6 Prozent. Justus Rabe (FDP), ebenfalls aus Römerberg, kam auf 15,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,9 Prozent.

Wer die Verbandsgemeindeverwaltung ab 1. Juli führt und damit Manfred Scharfenberger (CDU) im Amt nachfolgt, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 27. März.