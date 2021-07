Der FDP-Gemeindeverband Enkenbach-Alsenborn verzichtet auf eine eigene Kandidatur bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Stattdessen unterstützen die Liberalen den Kandidaten der CDU, Alexander Roth, beschloss die Mitgliederversammlung am Mittwochabend. „Wir arbeiten mit Alexander Roth, der Vorsitzender der CDU-Fraktion ist, seit nunmehr zwei Jahren sehr erfolgreich und vertrauensvoll in der Koalition aus CDU, FWG und FDP im Verbandsgemeinderat zusammen“, begründet FDP-Fraktionsvorsitzender Nicolas Gauger die Entscheidung. Roth habe unter den Koalitionären die größten Chancen auf das Bürgermeisteramt und biete damit die Perspektive, dass die Koalition mit ihm als Bürgermeister und Rathauschef den „Rückstau in der Verwaltung“ auflösen könne. Die Verbandsgemeinde-Verwaltung sei beispielsweise bei der Erstellung der Jahresabschlüsse auf dem Stand des Jahres 2014, kritisiert die FDP. „Somit haben wir derzeit keine Grundlage für belastbare Haushaltsplanungen.“ An der Spitze der Verwaltung steht seit sieben Jahren Bürgermeister Andreas Alter (SPD), dessen Amtszeit 2022 abläuft und der nicht wieder antritt. Die SPD schickt statt des Amtsinhabers die Neuhemsbacher Ortsbürgermeisterin Silke Brunck ins Rennen. Ein Wahltermin steht noch nicht fest.