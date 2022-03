Bei der Auszählung der Bürgermeister-Stichwahl in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist es in Mechtersheim zu Unstimmigkeiten gekommen, weshalb das Wahlergebnis am Sonntagabend korrigiert werden musste. Am Wahlausgang änderte sich nichts. Die SPD-Kandidatin Silke Schmitt-Makdice gewann vor ihrem CDU-Mitbewerber Harald Löffler.

Stefan Schall, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung, erklärt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass im Mechtersheimer Wahllokal ein Stimmzettel-Stapel doppelt gezählt worden sei und es zu Verständigungsproblemen beim Ausfüllen der Wahlniederschrift gekommen sei. Das habe daran gelegen, dass – wie üblich – über Tag Briefwahlunterlagen in das Wahllokal geliefert wurden, die nicht erfasst worden seien, sagt Schall. Letztlich mussten nach seinen Angaben alle Stimmzettel noch einmal ausgezählt werden. „Nun ist alles korrekt“, sagt Schall. Ihm zufolge tagt am Dienstag der Wahlausschuss, der das amtliche Wahlergebnis feststellt. Das sei Formsache, sagt der Büroleiter. Er macht auf Nachfrage darauf aufmerksam, dass in Mechtersheim einige neue Wahlhelfer tätig waren und es in Stimmbezirken auch zu Corona-bedingten Ausfällen gekommen sei. Schall dankt den Helfern für deren Engagement.