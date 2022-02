Silke Schmitt-Makdice (SPD), Harald Löffler (CDU), Justus Rabe (FDP) und Matthias Hoffmann (Grüne) haben eins gemeinsam: Sie alle wollen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen werden. Die Wahl findet am 6. März statt. Die Kandidaten, die Manfred Scharfenberger (CDU) nachfolgen wollen, sind im Bürgerhaus in Dudenhofen unter Einhaltung der Corona-Regeln zur RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion zusammengekommen. Das Format hat der Offene Kanal Speyer aufgezeichnet. Wie sie sich zu den drängenden Fragen in der Verbandsgemeinde positionieren und wie sie die Zukunft gestalten wollen, sehen Sie hier: