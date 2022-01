Daniel Salm und Eberhard Frankmann kämpfen um die Gunst der Wähler, um bei der Bürgermeister-Wahl in der Verbandsgemeinde Edenkoben als Sieger hervorzugehen. Unter anderem auf dem Wochenmarkt oder an den Haustüren knüpfen sie Kontakte. Sie erinnern an die Stichwahl am 30. Januar. Die beiden Kandidaten von FWG und CDU werben nicht nur für ihre Ziele, sondern leisten nebenher auch Aufklärungsarbeit. Nicht allen Bürgern ist nämlich bewusst, für welche Themen der Verbandsbürgermeister tatsächlich zuständig ist.

