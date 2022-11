Bedürftige Menschen können ab 1. Januar des kommenden Jahres ein sogenanntes Bürgergeld beantragen. Bundestag und Bundesrat beschlossen am Freitag das entsprechende Gesetz mit großer Mehrheit. Das Bürgergeld soll die bisherigen Hartz-IV-Regelungen ersetzen. Verbunden ist damit unter anderem eine Regelsatzerhöhung. Zudem sollen die Jobcenter Aus- und Weiterbildung stärker fördern. Auch die Hinzuverdienstgrenzen für Schüler und Auszubildende in Haushalten, die die Sozialleistungen erhalten, sind höher.

Der Gesetzentwurf war noch einmal geändert worden, nachdem der Bundesrat den ursprünglichen Entwurf gestoppt hatte. Ampel und Union einigten sich auf einen Kompromiss, der am Mittwochabend vom Vermittlungsausschuss beschlossen wurde.

Vertrauenszeit gestrichen

Gestrichen wurde die Vertrauenszeit von sechs Monaten, die das ursprüngliche Gesetz vorgesehen hatte. So müssen Empfänger bereits vom ersten Tag an mit Sanktionen rechnen, wenn sie Vorgaben des Jobcenters nicht erfüllen. Ebenso wurde die Karenzzeit, in der Vermögen nicht angetastet wird, von zwei auf ein Jahr reduziert. Auch die Höhe des Schonvermögens fällt niedriger aus. Die Ampel hatte ein Schonvermögen von 60.000 Euro geplant. Der Kompromiss sieht einen Betrag von 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft vor und 15.000 Euro für jede weitere. Allerdings soll die Altersvorsorge davon ausgenommen werden.

Bürgergeld kommt: Was sich jetzt ändert