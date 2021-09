Klarer Erfolg für die Bürgerinitiative. Der Beschluss des Ortsgemeinderates, den Gemeindewald von Breitenbach durch eine private Firma bewirtschaften zu lassen, ist am Sonntag per Bürgerentscheid aufgehoben worden.

Von Wolfgang Kreilinger

783 Wahlberechtigte sprachen sich dafür aus, die 222 Hektar Waldfläche weiter vom Landesforst betreuen zu lassen. Nur 392 Bürger standen hinter der mehrheitlichen Entscheidung des Gemeinderates. 17 Stimmzettel waren ungültig.

„Als Demokrat muss ich diese Entscheidung akzeptierten“, sagte Ortsbürgermeister Johannes Roth nach dem deutlichen Votum. Er hoffe, dass alle jene, die für das Anliegen der Bürgerinitiative gestimmt hätten, künftig genau hinschauen, was mit dem Breitenbacher Wald passiere. Er hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht.

Gemeinde für drei Jahre gebunden

Andreas Bauer, einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens, sprach von einem großen Erfolg: „Zwei Drittel zu einem Drittel, ich denke, das kann sich sehen lassen und ist Beleg dafür, dass es richtig war, sich hier zu engagieren.“ Die Forstbehörde mache eine sehr gute Arbeit und dürfe dies nun weitertun.

Der Bewirtschaftungsvertrag mit der Firma Schmitz aus Ormont in der Eifel kann nun nicht unterschrieben werden. An das Votum durch den Bürgerentscheid ist die Gemeinde mindestens drei Jahre gebunden. Das Begehren hatten 306 Bürger mit ihrer Unterschrift in die Wege geleitet. Die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent.