„Holprige Bürgerbeteiligung“

Landau feiert sich seit Jahren für den Landauer Weg der Bürgerbeteiligung. Das ist Augenwischerei. Der geplante Ausbau der Glacisstraße in der Südstadt zeigt sehr deutlich, wo die Probleme liegen. Da ist einiges schief gelaufen – bei der Verwaltung und im Mobilitätsausschuss. Versuch einer Einordnung.

Gegen Missstände im Pflegedienst

Der Pflegedienst Curacor will vieles anders machen als andere Pfegediensteinrichtungen und Patienten und Mitarbeiter fair behandeln. Die Leiter und Mitarbeiter haben selbst unschöne Erfahrungen in der Branche gemacht. Was macht den Pflegedienst besonders?

Kreishausanbau vor der Zielgeraden

Das Kreishaus ist zu klein, uma alle Abteilungen der Kreisverwaltung Germersheim zu beherbergen. Über 20 Jahr dauern die Diskussionen über einen Umzug beziehungsweise eine Erweiterung. Nun scheint die Realisierung am Horizont aufzutauchen.