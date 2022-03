Der Speyerer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag über das weitere Vorgehen im Umgang mit dem erfolgreichen Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer“ entschieden. Dabei wurde der Vorschlag der Stadt einstimmig angenommen: Das Begehren wurde offiziell zur Kenntnis genommen, die Zulässigkeit aber noch nicht formell festgestellt. Das Gremium hat sich wie erwartet geeinigt, mit weiteren Schritten zu warten. „Zur Vermeidung weiterer personeller und finanzieller Aufwendungen wird die Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz über den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 abgewartet“, heißt es in der Vorlage der Stadt. Das Ergebnis wird Ende März erwartet.

Bekommt Speyer den Zuschlag nicht, entfallen weitere Konsequenzen aus dem Bürgerbegehren. Bekommt Speyer den Zuschlag und die Stadt hält daran fest, die Landesgartenschau auszuführen, muss es einen Bürgerentscheid geben. In diesem Fall würde der Stadtrat in der Sitzung am Donnerstag, 28. April, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens offiziell feststellen und einen Termin für den Bürgerentscheid festlegen. Die Stadt schätzt die Kosten, um den Entscheid auf die Beine zu stellen, auf etwa 114.000 Euro. Lesen Sie auch: Landesgartenschau 2027: Sechs Bewerber stellen sich vor

