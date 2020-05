Wegen der Umstellung auf die landeseinheitliche Softwarelösung ist von Mittwoch, 27. Mai, bis einschließlich Dienstag, 2. Juni, in den Bürgerbüros kein Publikumsverkehr möglich. Es können auch in dieser Zeit keine Anträge und Vorgänge bearbeitet werden, heißt es aus den Verwaltungen: „Es können also weder ein Personalausweis oder Reisepass beantragt, ein Führungszeugnis ausgestellt oder ein Wohnsitz an-, ab- oder umgemeldet werden“, heißt es etwa aus dem Rathaus in Dannstadt-Schauernheim. Und die Schifferstadter Stadtverwaltung weist darauf hin: „Nachdem am Dienstag, 2. Juni, verschiedene Einstellungen getestet werden, nimmt der Bürgerservice am Mittwoch, 3. Juni, die Arbeit mit dem neuen Verfahren wieder auf.“

Auch für die Bürgerbüros der anderen Kommunen gilt, dass ab 3. Juni die Mitarbeiter wieder telefonisch, per E-Mail sowie nach Terminvereinbarung zur Verfügung stehen. Allerdings: „An den ersten Tagen des Einsatzes einer neuen Software ist jedoch erfahrungsgemäß mit etwas längeren Bearbeitungs- und somit Wartezeiten zu rechnen.“