Die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer sollen in Otterstadt entgegen der Vorgabe des Landes und dem Hinweis der Kommunalaufsicht nicht angehoben werden. Das bekräftigen Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) und Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos). „Nachdem die Kosten für Energie, Wasser und Lebensmittel stark gestiegen sind, ist es uns ein großes Anliegen, in diesem Jahr solche Belastungen zu vermeiden“, sagt Ortschef Zimmermann. Diese Argumentation hatten seine Parteikollegen ebenfalls vorgebracht, als eine CDU-Mehrheit im Dezember die Steuererhöhung ablehnte. Die Kommunalaufsicht wies jedoch darauf hin, dass dieses Vorgehen so nicht rechtens sei, weil der Haushaltsplan fürs laufende Jahr nicht ausgeglichen ist.

Der Finanzabteilungsleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen, Fred Rennholz, hat anschließend ausgearbeitet, wie der von der Kommunalaufsicht geforderte Haushaltsausgleich möglich ist, ohne die Grund- und Gewerbesteuer für die Otterstadter erhöhen zu müssen. Die Vorschläge sollen am Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr in einer öffentlichen Ratssitzung im Remigiushaus erörtert werden. Der Ortsgemeinderat trifft dann die Entscheidung.