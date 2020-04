Nächtlicher Lärm hat Menschen in Remagen bei der Polizei anrufen lassen, und damit waren die aufgeschreckten Bürger auch gleich bei den Verursachern gelandet. Denn was in der Nacht von Montag auf Dienstag ihren Schlummer störte, war das Knattern eines Polizeihubschraubers auf Vermisstensuche. Ein Sprecher berichtet: Die verschwundene Person ist am Morgen wohlbehalten wieder aufgetaucht.