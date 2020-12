Trotz des seit einer Woche geltenden Verkaufsverbots für Silvesterböller landeten am Wochenende in den Briefkästen in der Pfalz und auch im Kreis Kaiserslautern viele Supermarkt-Prospekte, die den Verkauf von Batterien und Raketen bewerben und suggerieren, dass dieser am Dienstag – und damit wie gewohnt zwei Tage vor Silvester – startet. Das sorgt für Irritationen bei den Kunden. Ralf Leßmeister, Landrat des Landkreises Kaiserslautern, stellt auf RHEINPFALZ-Anfrage klar: „Das generelle Verkaufsverbot gilt.“ Ohnehin ist Böllern im öffentlichen Raum in diesem Jahr verboten. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.

