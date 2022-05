Wie effektiv geht die Polizei gegen Hassverbrechen im Internet vor? Mit dieser Frage beschäftigte sich Jan Böhmermann durch eine deutschlandweite Recherche am Freitagabend im „ZDF Magazin Royale“. Dabei deckte er Missstände in der Polizeiarbeit auf. In einem Experiment im August 2021 zeigte die Redaktion in allen Bundesländern Hasskommentare an. Doch nahezu überall wurden die Ermittlungen ohne Ergebnis eingestellt. In Sachsen-Anhalt, Bremen und Bayern wollte die Polizei die Anzeige erst gar nicht aufnehmen.

Mehrere Polizeibehörden haben als erste Reaktion auf die Sendung bereits interne Ermittlungen angekündigt.

Auch die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden kam bei Böhmermann nicht gut weg. Der Satiriker machte sich über die drei verschiedenen Schriftarten in einer E-Mail der Inspektion lustig – darunter auch Comic Sans.