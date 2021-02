Eisregen hat mehrere Bäume auf die Autobahn 48 zwischen Höhr-Grenzhausen und dem Autobahndreieck Dernbach stürzen lassen. Da noch weitere Bäume entlang der Fahrbahn auf die Autobahn zu kippten drohten, wurde die Autobahn an der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen am Sonntag für mehrere Stunden gesperrt, wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte.

Dauerregen bestimmt das Wetter

In Andernach wurde eine Straße so stark unterspült, dass der Boden absackte und ein rund ein Meter tiefes Loch mit einem Durchmesser von rund 45 Metern entstand. Dauerregen bestimmte am Sonntag weiterhin das Wetter in Rheinland-Pfalz, von einem Schneesturm blieb das Bundesland dagegen weitgehend verschont. „Kein Eis, kein Schnee, keine witterungsbedingten Unfälle“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mainz. Die Polizei in Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen sprachen von einer ruhigen Verkehrslage.