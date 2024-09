Mainz. Die SPD in Rheinland-Pfalz hat eine neue Führung: Eine überwältigende Mehrheit der 308 Delegierten hat beim Landesparteitag am Samstag in Mainz Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49) zur Landesvorsitzenden gewählt: 98,9 Prozent stimmten für die bisherige Fraktionsvorsitzende. 290 von 293 Abstimmende votierten für die 49-Jährige.

Bei ihrer Bewerbungsrede erinnerte sich die neue starke Frau an der Verbandsspitze an früheste Juso-Zeiten, in denen sie realisiert habe, wie wichtig Gestaltung vor Ort sei. In diese Zeit falle ihr erster wichtiger SPD-Moment. Ein weiterer wichtiger folge nun mit ihrer Wahl an diesem Samstag. Sie wolle daran mitarbeiten, „dass Rheinland-Pfalz gerecht gestaltet, solidarisch, inspirierend und kraftvoll bleibt“.

Bätzing-Lichtenthäler folgt auf Roger Lewentz (61), der zum Abschluss seiner zwölfjährigen Amtszeit zufriedene Abschiedsworte fand. Er gehe nicht traurig oder wehmütig, sondern voller Stolz und in der Überzeugung, dass die SPD auch in Zukunft das Bundesland kraftvoll voranbringen werde.

Lauten Applaus der insgesamt 450 Anwesenden genoss auch SPD-Bundeschef Lars Klingbeil (46) bei seinem „Wohlfühlbesuch bei meinem Lieblingsverband“. Er sei seit seiner Ankunft am Freitag in Rheinland-Pfalz vielen Menschen begegnet, „die sich ehrlich gefreut haben, mich zu sehen“. Das erlebe er derzeit in der Hauptstadt eher selten.

Klingbeil wie auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (51) stellte in seiner Rede die „angenehm geräuschlose Arbeit der rheinland-pfälzischen Landesampel“ heraus. Schweitzer versprach mit einem Seitenhieb in Richtung Landes-CDU, die SPD bleibe auch weiterhin „die Partei der ehrlichen Rieslingschorle“.

Weitere Informationen zur Wahl finden Sie hier.