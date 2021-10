Die TSG Grünstadt muss vorerst ohne Vlad Cotuna planen. Der 30-Jährige Rumäne hatte sich beim Auswärtswettkampf gegen den hessischen TV Großen-Linden beim Sprung einen Bänderriss zugezogen. Im Laufe der Woche bestätigte sich bei einer Untersuchung der Verdacht. Bereits 2018 hatte sich der Grünstadter Publikumsliebling die Bänder gerissen und ist einige Zeit ausgefallen. Der mehrfache rumänische Meister und Nationalturner ging bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Rio 2016 an die sechs Geräte. Für Grünstadt turnt der Mann aus Bukarest seit fast genau fünf Jahren. Wie es nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Für die TSG war Cotuna in dieser Saison eigentlich fest eingeplant, nachdem der Brite Joe Cemlyn-Jones bei der Weltmeisterschaft in Japan antritt. Auch in der britischen Nationalriege gibt es Verletzungen, die es auszugleichen gilt. Nun muss die TSG neben dem Kieler Lasse Gauch vor allem auf ihre Eigengewächse setzen.

