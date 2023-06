Der südpfälzische Bäckermeister Claus Becker hat, auf gut Deutsch, die Schnauze voll. Im Zuge eines Bauprojektes in seiner Backstube in Edenkoben wollte er einen Anbau errichten. Davon sieht er aber nun ab und zieht weitere Konsequenzen. Die Behörden würden ihm bei seinem Projekt Steine in den Weg legen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier