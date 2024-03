In Annweiler hat ein noch unbekannter Mann am frühen Montagmorgen um 5.40 Uhr eine Bäckereifiliale in der Landauer Straße ausgeraubt. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und verlangte die Einnahmen. Er flüchtete laut Polizei mit der Beute in einem hellen Kleinwagen, vermutlich einer Mercedes A-Klasse.

Der circa 20 bis 30 Jahre alter Täter, der eine Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen trug, könnte auch für einen gescheiterten Überfall auf eine Tankstelle in Annweiler am 17. März verantwortlich sein. An diesem Tag hatte um 22.45 Uhr ein ebenfalls maskierter und bewaffneter Mann versucht, in das Innere der zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossenen Tankstelle zu gelangen, in der sich noch ein Mitarbeiter befand. Auch in diesem Fall war ein Mercedes das Fluchtauto. Die Polizei bittet um Hinweise an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870.