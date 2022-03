In Mannheim-Waldhof haben zwei junge Männer heute Morgen eine Bäckerei in der Oppauer Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, sind die circa 18 bis 19-Jährigen um 6 Uhr in die Bäckerei gestürmt, haben die Angestellten mit einer Holzlatte bedroht und Geld gefordert. Reich wurden sie dadurch laut der Polizei aber nicht: Mit wenig Scheinen und Münzen ergriffen sie die Flucht.

Die Polizei fahndet aktuell nach den Tätern. Eine genaue Täterbeschreibung gebe es noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich an die 0621/174-4444 oder jede andere Polizeistelle zu wenden.