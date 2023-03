Insekten als Lebensmittel: Das sagen die heimischen Bäcker

Dass die Europäische Union Getreideschimmelkäfer als Zutat in Lebensmitteln zugelassen hat, sorgt seit einigen Wochen für Verunsicherung bei Verbrauchern. Vor allem Bäckereien erhalten besorgte Rückfragen. Die von uns befragten gehen überwiegend gelassen damit um. Zum Artikel

Mandelblütenfest: Keine Massen, keine Probleme

Das Mandelblütenfest, traditionell die erste Blechlawine des Frühjahrs, hat ein neues Konzept, um die Besucherströme zu reduzieren. Stadt und Polizei haben sich nun geäußert, wie das erste Wochenende gelaufen ist. Das Wetter hat auf jeden Fall mitgespielt – auf seine Weise. Zum Artikel

Sausenheimer Rauchbomben-Attacke: Das ist der Ermittlungsstand

Vor einer Woche hat jemand eine Rauchbombe in ein Sausenheimer Haus geschmissen. Mittlerweile hat sich gezeigt: Anders als zunächst gedacht, ist doch Sachschaden entstanden. Eine Spur zum Täter fehlt bislang. Der Polizei bleibt aber noch eine Chance. Zum Artikel

Was Reisende über den bundesweiten Warnstreik wissen sollten

Am Montag geht im öffentlichen Verkehr nichts mehr: Zwei Gewerkschaften rufen zu großangelegten Warnstreiks bei Bahnen, Flughäfen und in der Schifffahrt auf. Worauf sich die Menschen einstellen müssen. Zum Artikel

Von reuigen Drogensüchtigen und bauernschlauen Bauherren

Gesucht werden aktuell wieder ehrenamtliche Richter, die das Volk vertreten und an der Rechtsprechung teilhaben. Joannis Chorosis übernimmt diese Aufgabe schon seit Jahren – und erzählt, was ihn daran so fasziniert. Ein Gespräch über das Leben als Schöffe. Zum Artikel

Biosphärenhaus soll wieder öffnen

Das Fischbacher Biosphärenhaus soll vor dem Comeback stehen. Eine Agentur hat den Mietvertrag mit der Gemeinde für den Gebäudekomplex unterzeichnet. Es bleiben immer noch Fragen. Zum Artikel

Riesiger Batteriespeicher in der Südpfalz geplant

Maximiliansau soll eine Vorreiterrolle bei der Energiewende einnehmen. Ein Unternehmen aus München will beim Umspannwerk einen riesigen Batteriespeicher bauen. Solche Speicher werden dringend gebraucht. Zum Artikel

Betrugsspezialist zu Schockanrufen und Enkeltrick: Misstrauisch sein

Schockanrufe, Enkeltrick, falsche Polizisten: Die Maschen sind bekannt, dennoch sind Betrüger immer wieder erfolgreich. Andreas Sebald hat sich mit Betrugsspezialist Gerhard Jost darüber unterhalten, warum Skepsis am Telefon wichtig ist und wie eine eherne Regel hilft. Zum Artikel

Pro und Contra: Monatshygiene gratis an Schulen

Sollen in allen weiterführenden Schulen Automaten für Tampons und Binden hängen? Darüber debattiert am Montag der Germersheimer Kreistag. Auch die Redaktion diskutiert. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Wie das Rad gut versichert ist

Die regionalen Preisunterschiede für einen Diebstahlschutz fürs Fahrrad können extrem ausfallen. Mehr als 300 Euro pro Jahr werden teilweise verlangt. Dabei gibt es eine gute Versicherung schon für viel weniger Geld, wie die Stiftung Warentest herausgefunden hat. Zum Artikel

Warum wir von Süßem und Fettem die Finger nicht lassen können

Burger, Pommes, Limo, Milkshakes, Eiscreme: Der Ausbreitung der sogenannten westlichen Ernährungsweise über den Globus folgt eine Pandemie des Übergewichts mit allen bekannten unschönen Folgen für die Gesundheit. Aber woher rührt die suchtartige Fixierung auf ungesundes Zeug? Zum Artikel

Polizei entwaffnet Fußgänger

Gleich zwei Anzeigen hat ein Fußgänger aus Schönecken am Freitag um 17 Uhr in Weisenheim am Sand kassiert. Auf ihn aufmerksam wurde die Polizei, als er einen Bahnübergang bei geschlossenen Schranken überquerte. Und als die Polizei ihn anschließend durchsuchte, wurde sie fündig. Zum Artikel

„Katzen einzusperren, macht keinen Sinn“

Um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen, beginnt im baden-württembergischen Walldorf im April wieder ein sogenannter Katzen-Lockdown. Ein Vogelkundler und Naturschützer kritisiert das scharf: „Katzen einzusperren, macht keinen Sinn“, sagt er – der Haubenlerche würden andere Maßnahmen helfen. Zum Artikel