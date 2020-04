Vier weitere Bewohner des Grünstadter Azurit-Heims sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Freitagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Die Testergebnisse kamen am Donnerstagabend. Damit sind insgesamt 17 Bewohner des Heims erkrankt. Wie sich trotz der weitreichenden Hygiene-Auflagen des Gesundheitsamts weitere Bewohner angesteckt haben können, sei unklar. „Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen“, teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit.

Alle Leitungskräfte der Einrichtung seien am Freitag noch einmal zum Thema Hygiene geschult worden. Diese wiederum sollten das Wissen an ihre Teams weitergeben. Dabei sei speziell darauf hingewiesen worden, dass die Masken vor jedem Zimmer zu wechseln sind und erklärt worden, wie Ganzkörperschutzanzüge zu verwenden seien. Das Personal sei mit weiteren Kräften aus anderen Heimen des Betreibers Azurit aufgestockt worden – wie schon zuvor. Denn in der Einrichtung sind insgesamt 17 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, zwei sind laut Kreisverwaltung schon wieder genesen.

Die erkrankten Bewohner befinden sich weiterhin im Seniorenheim. Laut Kreisverwaltung liegen sie auf zwei Stockwerken getrennt von den übrigen Bewohnern. Diejenigen Bewohner, die Kontakt zu den Infizierten gehabt haben könnten, wurden ebenfalls isoliert, um sie besser überwachen zu können. „Ein Vorschlag des Gesundheitsamts war es, alle positiv getesteten Bewohner ins Krankenhaus zu verlegen. Dies möchten aber Bewohner und Angehörige nicht“, so die Kreisverwaltung weiter. Von den 17 Erkrankten gehe es einigen sehr schlecht. Der Zustand des Großteil sei stabil, vielen gehe es gut, manche hätten keine Symptome mehr. In dem Heim waren zuletzt knapp 80 Bewohner untergebracht. Vier Bewohner sind aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

