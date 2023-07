Der beliebte „Tatort“-Darsteller Axel Milberg erhält beim 19. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen im August den Schauspielpreis 2023. Dies teilte das Festival mit.

Er werde für seine Wandlungsfähigkeit und Bandbreite ausgezeichnet, so Festivalleiter Michael Kötz. „Wir hatten schon oft Filmwerke mit ihm in Hauptrollen auf der Parkinsel und immer faszinierte er uns mit seiner Schauspielkunst.“ Der Preis wird am 24. August vergeben. Danach läuft die neue Folge „Tatort: Borowski und der Wiedergänger“ von Regisseur Andreas Kleinert, der auch auf die Parkinsel kommen möchte.

Die diesjährige Festivalausgabe dauert von Mittwoch, 23. August, bis Sonntag, 10. September. Das Programm wird am 18. Juli veröffentlicht.

2022 bekamen Verena Altenberger und Anne Ratte-Polle den Schauspielpreis des Festivals in Ludwigshafen.