Die Ludwigshafener Unternehmens-Gruppe MD Medicus zählt weltweit führenden und besonders innovativen Unternehmen im Bereich medizinische Assistance- und Serviceleistungen und verfügt mit mehr als 80 Arbeitsplätzen über das größte medizinische Call-Center in Europa mit Hauptsitz in Ludwigshafen und einem Standort in Zweibrücken. Bereits 1997 bot das Unternehmen Telefon-Auskunftsdienste an – in Zusammenarbeit mit Krankenkassen und unter Einbeziehung von Ärztekammern und Datenschützern. Nun hat sich der Kölner Versicherungskonzern AXA mit 49,9 Prozent an einer Tochter der Unternehmensgruppe beteiligt.

