Auch das Alte Weingut Steigelmann aus Mußbach hat bei der internationalen Weinverkostung AWC Vienna 2021 Erfolge verzeichnet. So wurden fünf Weißweine und ein Rotwein mit je einer Goldmedaille ausgezeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis bestätige die Arbeit in Weinberg und Keller, so das Weingut. Seit 202 sei man zudem der erste Betrieb deutschlandweit, der das Pressverfahren „Inertys“ nutze, das den gepressten Most komplett vor Oxidation schütze und somit frischere und fruchtigere Weine hervorbringe.