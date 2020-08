Ein Autounfall, bei dem ein siebenjähriges Kind angefahren wurde, hat am Dienstagabend in Völkingen bei Saarbrücken zu Tumulten geführt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte ein 18-Jähriger bei dem Versuch, seinen Peugot 607 zu wenden, das Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg vor dem Café Istanbul erfasst. Zeugen sagten der Polizei, dass das Kind dabei überollt und schwer verletzt worden sei. Familienmitglieder des Kindes seien daraufhin zum Fahrer gerannt und hätten ihn und seinen Wagen getreten und geschlagen.

Als die Polizei eintraf, fand sie nicht wie zunächst gemeldet eine Schlägerei mit 40 Beteiligten vor, sondern etwa 80 aufgebrachte Menschen, die auf der Straße standen. Der Fahrer war nicht mehr an der Unfallstelle, konnte aber ausfindig gemacht werden. Er hatte keinen Führerschein, auch sein Wagen war nicht zugelassen. Das Kind wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und erlitt Schürfwunden.